Stefan is een modelbouwer en wint er zelfs prijzen mee

Met slechts wat schuurpapier, lijm en verf bouwt Stefan Izeboud (48) uit Breda de mooiste diorama’s. En zijn miniaturen blijven niet onopgemerkt. Een bekend tijdschrift voor hobbyisten plaatst geregeld foto’s van het werk van Stefan en hij heeft er zelfs al prijzen mee gewonnen.

De zolder van Stefan Izeboud staat vol met kwastjes, stukjes hout en tubes verf. Boven zijn werktafel hangt een grote loep. "Ja, die heb je wel nodig als je aan modelbouwen doet", verklaart hij lachend.

Stefan begon drie jaar geleden met het bouwen van miniaturen. "Ik kreeg een burn-out en kwam thuis te zitten. De huisarts vroeg of ik een hobby had waar ik rustig van werd. Dat had ik niet, maar ik had wel een treinbaan. Dus besloot ik daar wat omheen te gaan bouwen. Toen ik voor het eerst naar een beurs voor modelbouwers ging, was ik meteen verkocht. Je creëert zo je eigen wereld waar je je helemaal in kan verliezen. Een wereld zonder oorlog, laptops en haast."

Al snel bleek dat Stefan talent heeft. Hij won al twee prijzen. "De eerste prijs voor een diorama zo klein dat het op een muntje van vijf cent past. En ik heb de derde prijs gewonnen voor mijn diorama van De schippers van de Kameleon. Dat mocht niet groter zijn dan een A4-tje."