Dagelijks online haat in de gamewereld: 'Ga terug de keuken in'

Online gamers krijgen dagelijks te maken met grensoverschrijdend gedrag, zoals bedreigingen en andere vormen van online geweld. Om hier aandacht voor te vragen, ging deze week de campagne 'Love to End the Hate Game' van start. De Tilburgse gamer Puck van den Brekel doet hieraan mee: “Als je over mijn familie begint, ga je echt te ver."

Op streamingplatform Twitch zijn deze week verschillende bekende gamers te zien die hun ervaringen delen met online haat, pesten en intimidatie. Puck van den Brekel streamt al jaren onder de naam 'Puxque' en heeft van gamen haar werk gemaakt. Ze herkent het probleem, vertelt ze aan de NOS. "Mannen die niet weten wie ik ben en horen dat ik een vrouw ben, gaan meteen los", vertelt ze. "Ze zeggen dat ik terug de keuken in moet of maken hele seksistische grapjes. Vooral als je van ze wint. Dat doet iets met hun ego denk ik."

De grens tussen fanatiek zijn en toxic gedrag is volgens Van den Brekel dun. "Soms wil je gewoon heel graag winnen en dan denk je achteraf: dat had ik anders moeten doen. Zolang het over het spel gaat, is er heus wel ruimte voor een kleine sneer of een grapje. Maar persoonlijke aanvallen slaan nergens op. Dan hoor je hier niet thuis." Haar eigen grens is duidelijk: “Als je over mijn familie begint, ga je echt te ver. Die hebben hier helemaal niks mee te maken. Zij staan los van wat ik doe."

"Er zullen altijd rotte appels zijn."

Er zijn manieren jezelf te beschermen tijdens het gamen. “Je kunt spelers op stil zetten zodat je ze niet meer hoort of instellen dat ze je geen berichten kunnen sturen. Er is een optie om iemand te rapporteren of zelfs verbannen uit je stream.” Wie last heeft van grensoverschrijdend gedrag en daarover wil praten, kan terecht bij Helpwanted. “Zij helpen je en geven advies. Dat kan ook anoniem." 'Puxque' heeft geleerd zich minder aan te trekken van de haatreacties. “Ik heb door de jaren heen een dikke huid gekregen, maar ik weet dat het heel vervelend kan zijn. Er zullen altijd rotte appels zijn. Onthoud altijd: dat ze dit doen vanwege een game, zegt meer over hen dan over jou." De meeste incidenten gebeuren volgens haar niet tijdens het streamen, maar binnen de games zelf. “Op Twitch is de sfeer vaak juist goed. Ik heb een hele fijne community opgebouwd waar haatgedrag niet welkom is. Mijn tip is dan ook: zoek een leuke community waar je bij kan aansluiten. Samen maak je een veilige plek waar je het voor elkaar kan opnemen als iemand vervelend doet."