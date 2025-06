Schip van De Zonnebloem kan weer gaan varen

Het cruiseschip van de Bredase vereniging De Zonnebloem is hersteld en weer klaar voor de vaart. Het schip raakte eind maart betrokken bij een aanvaring. De schade was groot en alle reizen tot eind juni werden gecanceld. Begin juli kunnen de eerste passagiers met een lichamelijke beperking op vakantie. "We gaan er een feestje van maken."

Omdat de aanvaring grote impact op de bemanning van het schip heeft gehad, is er door de vereniging besloten om te beginnen met een soort proefvaart. De eerste reis heeft hierdoor een iets ander vorm. "De eerste reis staat gepland op 7 juli. Er gaan dan zo'n 45 jongeren mee in plaats van de zeventig zoals normaal. Omdat de zorgvraag bij jongeren groter is omdat hun beperking is aangeboren of omdat ze een ongeluk hebben gehad, hebben we besloten om twee vrijwilligers mee te nemen per passagier", vertelt een woordvoerder van De Zonnebloem.

Het schip vaart tijdens de eerste reis van Arnhem naar Duisburg, naar Gouda en dan via Nijmegen terug naar Arnhem. Op zaterdag zijn de passagiers weer terug van hun vakantie. Aanvaring

De Zonnebloem raakte op zaterdag 29 maart in Duitsland betrokken bij een aanvaring. De 69 passagiers, 65 vrijwilligers en vijftien bemanningsleden aan boord kwamen met de schrik vrij. De schipper van het vrachtschip dat tegen De Zonnebloem aanvoer, testte positief op alcoholgebruik en werd ontslagen door de rederij die hem had ingehuurd. Door de aanvaring ontstond een groot gat in de romp. Ook gingen door de klap veel spullen aan boord van het schip kapot. De herstelwerkzaamheden duurden elf weken en waren een behoorlijk klus. "Er is een 3D-foto gemaakt van hoe het schip was. Vervolgens is de voorkant weggezaagd en helemaal opnieuw opgebouwd", aldus de woordvoerder. Het was voor de vereniging spannend of het schip wel op tijd weer kon varen. "We moesten nog wachten op het systeem dat deuren waterdicht maakt, maar dit is gelukt." Hoeveel de herstelwerkzaamheden hebben gekost, mag de woordvoerder niet zeggen. Er loopt nog een rechtszaak tegen de eigenaar van het vrachtschip dat tegen De Zonnebloem aanvoer over de aansprakelijkheid.