Van Nistelrooij niet langer trainer van Leicester City

Ruud van Nistelrooij moet op zoek naar een nieuwe club. Leicester City meldt dat het dienstverband van de 48-jarige trainer in goed overleg is beëindigd.

De Heeschenaar met Geffense roots kwam in november 2024 naar Leicester City en kreeg de taak om de club in de Premier League te houden. Dat lukte niet, want de club eindigde als achttiende en degradeerde.

Op de website van de kampioen van 2016 bedankt Van Nistelrooij de spelers, coaches en medewerkers voor hun professionaliteit en toewijding. "En ik bedank de fans voor hun steun. Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om de club het beste te wensen voor de toekomst."

Voor zijn periode bij Leicester City was hij assistent-trainer bij Manchester United, de club waar hij furore maakte als spits. Na het ontslag van hoofdtrainer Erik ten Hag was hij korte tijd interim-trainer bij de Engelse club, waarna hij vertrok bij zijn oude liefde. Daarvoor was hij hoofdtrainer bij PSV, maar daar besloot de oud-international in 2023 te vertrekken.