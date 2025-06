Statenlid trekt nazi-vergelijking, voorzitter legt debat korte tijd stil

Dat de oorlog in Gaza de gemoederen hoog doet oplopen, blijkt vrijdagochtend zelfs in Provinciale Staten. Tijdens een debat over de mogelijkheid dat een busvervoerder met een Israëlisch moederbedrijf het openbaar vervoer in Oost-Brabant mag regelen, vielen harde woorden tussen verschillende partijen. "Ik vraag u om géén Kauft nicht bei Juden-beleid (koop niet bij Joden-beleid) te voeren", zei een Statenlid zelfs. Daarop werd de vergadering stilgelegd.

EBS, het bedrijf in kwestie, bracht onlangs een bod uit op het busvervoer in Oost-Brabant. Het Israëlisch moederbedrijf is actief op illegaal bezette gebieden op de Westelijke Jordaanoever. Daarmee draagt het bedrijf bij aan kolonisatie. De Verenigde Naties zetten het bedrijf in 2013 al op een zwarte lijst. De provincie heeft inmiddels honderden protestbrieven van inwoners. Linkse partijen, waaronder GroenLinks, PvdA, Volt en de Partij voor de Dieren vroegen vorige maand of het mogelijk was om het bedrijf uit te sluiten. Volgens de gedeputeerde van Verkeer is dat niet mogelijk: "We kunnen de spelregels tijdens het proces simpelweg niet veranderen."