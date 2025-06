Weekendafsluiting A27 voor groot onderhoud

De A27 richting Utrecht is van negen uur vrijdagavond tot vijf uur in de nacht van zondag op maandag afgesloten tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorinchem. Er wordt grootschalig onderhoud aan de weg uitgevoerd.

De tussengelegen toe- en afritten en verzorgingsplaats Hank zijn door deze werkzaamheden ook dicht. In de nacht is er op de rijbaan richting Breda slechts één rijstrook beschikbaar.

Omleiding

Het verkeer richting Utrecht wordt vanaf knooppunt Hooipolder omgeleid via de A59, de A16, de N3 en de A15 of via de A59 en de A2.

Lokaal verkeer wordt omgeleid via de N322 naar de A2. Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan. Houd rekening met extra reistijd die kan oplopen tot dertig minuten.

Merwedebrug

Ook aan de Merwedebrug wordt gewerkt. Daar wordt het asfalt hersteld. In verband met deze werkzaamheden is een hangsteiger opgebouwd. Hierdoor kan de hoge scheepvaart hier tot vrijdagmiddag 4 juli niet door.

Voor fietsers en voetgangers is het fietspad aan de oostzijde van de Merwedebrug afgesloten. Zij kunnen wel gebruikmaken van het fietspad aan de westzijde.

Bussen rijden op basis van een aangepaste dienstregeling. Meer informatie over de dienstregeling tijdens de weekendafsluiting kun je vinden op de website van Connexxion en Arriva.