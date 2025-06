Zorgen over Brabantse waterkwaliteit door giflozingen uit België

De provincie Noord-Brabant wil niet dat het Belgische metaalbedrijf Nyrstar een nieuwe vergunning krijgt om chemische stoffen te lozen in de Belgische Eindergatloop, die uitkomt in de Brabantse Dommel. Volgens de provincie is dat schadelijk voor de natuur en waterkwaliteit in Brabant. Nyrstar wil eigenlijk tot eind 2027 blijven lozen, maar daar geeft Noord-Brabant nu een negatief advies over.

De vergunningsaanvraag wordt behandeld door de Vlaamse provincie Limburg, omdat Nyrstar in het Belgische Pelt ligt. Omdat de in België geloosde stoffen Brabant binnenstromen, mag ook onze provincie hier een advies over uitbrengen. Dat is vastgelegd in internationale afspraken. De provincie onderzocht de aanvraag samen met waterschap De Dommel en concludeerde dat de lozingen voor te veel vervuiling zorgen.

Giflozingsvergunning

Het gaat dan vooral om het giftige metaal thallium, dat Nyrstar nu al in kleine hoeveelheden in het water brengt. Het bedrijf wil daarmee doorgaan. Bedrijven die afvalstoffen willen lozen in oppervlaktewater moeten hiervoor een lozingsvergunning aanvragen. De vergunning bepaalt welke stoffen geloosd mogen worden en in welke hoeveelheden. Maar die regels zijn in Vlaanderen minder streng dan in Nederland. Nyrstar mag dus meer van de stof lozen, terwijl Nederland de negatieve gevolgen ondervindt, stelt de provincie.

Eind 2023 bleek uit onderzoek dat de Dommel niet voldoet aan de Europese regels voor schoon water. Eén van de oorzaken: de lozingen van Nyrstar. “Met de lozingen komt het herstel van het waterleven en de natuur in de omgeving in gevaar”, zegt gedeputeerde Saskia Boelema in een persbericht. "Een negatief advies is daarom noodzakelijk.”

Samenwerking over de grens

Noord-Brabant wil van deze situatie gebruikmaken om de samenwerking met België te verbeteren. “Wij willen gezamenlijk toewerken naar duurzame oplossingen die recht doen aan zowel economische belangen als ecologische waarden. Alleen door samenwerking kunnen we zorgen voor een gezonde leefomgeving en naleving van de Europese milieunormen”, zegt Boelema.

De beslissing is nu aan de provincie Limburg in Vlaanderen, die het advies van Noord-Brabant meeweegt bij de definitieve beoordeling van de vergunning. Wanneer dat besluit precies valt, is nog niet bekend.