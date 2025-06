Dit stel kocht een antikraakwoning en maakte er zelf een miljoenenpand van

Daphne en Leslie Lauwen uit Bergen op Zoom kochten op 1 juli 2013 een antikraakwoning aan de Glymesstraat in hun woonplaats. In vijftien maanden tijd werd het pand door het stel ‘helemaal kaal getrokken’ en vervolgens opnieuw opgebouwd. Twaalf jaar later staat hun statige monumentale herenhuis te koop voor 1.095.000 euro bij Vader Makelaardij uit Hoogerheide. "Iedereen die hier binnenkomt heeft meteen zoiets van: wauw", zegt Leslie trots.

Het huis aan de Glymesstraat 1 staat te boek als beschermd stadsgezicht. Van binnen mag er volop worden geklust en verbouwd. "Aan de buitenkant moesten we ons aan de kleurstelling houden", beschrijft Leslie. Het resultaat van al het klussen en verbouwen, mag er zijn. "We hebben een prachtige woning die nu te koop staat. We weten niet of we hier nog twee weken of een jaar zullen wonen. We zijn samen met onze dochters toe aan een nieuw avontuur."

Daphne en Leslie waren destijds op zoek naar een koophuis dat ze zich financieel konden veroorloven. Een kennis tipte het stel het pand aan de Glymesstraat. "We zijn gaan kijken en waren meteen verkocht. Samen hebben we een tekening gemaakt hoe ons ideale pand eruit zou zien. We hebben ons droomhuis kunnen verwezenlijken. Het dak is door een aannemer vernieuwd en geïsoleerd."

Leslie beschrijft in vogelvlucht een deel van het herenhuis. "Het hele huis heeft hoge plafonds. Op de eerste verdieping is de master bedroom met een inloopkast, een complete badkamer en een hobbykamer. De tweede verdieping heeft drie slaapkamers met een inloopdouche. Verder is het huis van alle gemakken voorzien, zoals een alarmsysteem, camera’s en een geavanceerd wifi-netwerk.”

Het karakteristieke herenhuis staat in het hart van Bergen op Zoom. Het huis heeft een inpandige garage en beschikt over een groot dakterras. "Het terras is eigenlijk onze tuin, maar dan een verdieping hoger. Het biedt volop rust en privacy. Je kunt er van maart tot en met oktober heerlijk in de zon zitten. Vanaf het terras kijk je over de hele binnenstad heen. Aan de andere kant van het huis heb je zicht op kijk je richting de Bergse Plaat en Zeeland", zegt Daphne.

Daphne en Leslie vinden hun huis bij uitstek geschikt voor samengestelde gezinnen met jonge of oudere kinderen. "We hebben een riante tweede verdieping met drie slaapkamers met voldoende ruimte voor privacy voor de oudere kinderen."

Het herenhuis is ook levensbestendig. Leslie: "In ons huis is een mogelijkheid gemaakt om een lift in te bouwen. De liftschacht is al aanwezig. Mensen die slecht ter been zijn kunnen met de lift naar de eerste en tweede verdieping."

Natuurlijk gaan Daphne en Leslie bepaalde zaken missen. Daphne: "Ik ga de rust, het licht en de ruimte missen. Op het dakterras ervaar ik de rust pas echt. Het is een unieke plek in het huis." Bij Leslie draait het om de trap midden in hun herenhuis. "Dat is one of a kind en springt meteen in het oog bij mensen die voor het eerst bij ons komen."