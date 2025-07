Veteranen wachten al een half jaar op erepenning: 'Mosterd na de maaltijd'

Veteranen uit de gemeente Maashorst wachten al bijna een half jaar op hun erepenning. De medaille werd in januari door commissaris van de Koning Ina Adema beloofd aan 13.000 Brabantse veteranen, als symbolisch gebaar van respect en dankbaarheid. In Maashorst was hoop dat ze afgelopen zaterdag, op Nederlandse Veteranendag, binnen zouden zijn. Maar de brievenbus bleef leeg.

Volgens Lisette van der Swaluw, woordvoerder van de commissaris van de Koning, hoeven de veteranen niet lang meer te wachten. "Het maken van de penningen gebeurt ergens anders en zit in de afrondende fase. Het kost wat tijd om uit te zoeken wie wat krijgt. De medailles worden steeds in pakketten per gemeente verstuurd."

Veteraan Carlo Blom uit Odiliapeel is teleurgesteld. “Hier en daar hoor je veteranen zich afvragen wanneer de penning komt. Vanuit de provincie hoor je weinig, alleen dat er leveranciersproblemen zijn. Er is ook gezegd dat-ie er op Veteranendag zou zijn. Nou, dat was niet zo."

"Ze komen er zo wel wat makkelijk vanaf", vindt Blom. "Voor mij is het niet zo erg, maar oudere veteranen zijn blij met elk beetje erkenning. Het zou mooi zijn als ze de erepenning nog krijgen voor ze hun laatste adem uitblazen."

Ook Ton van Hooff uit Volkel, voorzitter van Stichting Udense Veteranen, wacht nog altijd op de medaille. Na diverse vragen van veteranen stuurde hij vorige week een mail naar de gemeente Maashorst. "Leveranciersproblemen", kreeg ook hij te horen. "We krijgen 'm binnen enkele weken in de brievenbus, maar het voelt wel een beetje als mosterd na de maaltijd."

80 jaar vrijheid

De erepenning staat in het teken van 80 jaar vrijheid. "We hadden het mooi gevonden als we de coin vóór 5 mei hadden gekregen. In onze regio vierden we vorig jaar september al 80 jaar vrijheid, dus het voelt wat laat. Maar wat in het vat zit, verzuurd niet."

Van Hooff is vooral blij met de aandacht voor veteranen. "Dat gebeurt gelukkig steeds vaker. Het is een mooi gebaar. Die coin komt vanzelf."

Welke gemeenten er naast gemeente Maashorst nog meer wachten op de penning, is bij de provincie niet bekend. "Dat hebben we niet helemaal in beeld", zegt woordvoerder Van der Swaluw. "Maar de laatste verzendingen gaan in ieder geval snel de deur uit."