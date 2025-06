Monsterfiles op A27 na ongelukken in beide richtingen

Het is vrijdagmiddag druk op de snelweg A27 richting Breda. Weggebruikers moeten rekening houden met een vertraging van meer dan anderhalf uur. De linkerrijstrook is dicht. Ook de andere kant op van Breda richting Utrecht staat bijna anderhalf uur file door een ongeluk.

Voor een van de ongelukken is de brandweer ter plaatse gekomen. Het is niet mogelijk om het verkeer op de A27 richting Gorinchem om te leiden want op de omleidingsroute is het ook druk, meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.