ASML uitgeroepen tot een van de 100 meest invloedrijke bedrijven ter wereld

ASML staat in de top 100 van meest invloedrijke bedrijven van Time Magazine. Volgens het blad bekleedt het Veldhovense chipbedrijf 'een cruciale positie in een van 's werelds meest strategisch gevoelige sectoren.' Ondanks dat veel mensen nog nooit van ASML hebben gehoord, stelt Time dat het bedrijf de markt voor geavanceerde chipproductie 'volledig in handen heeft'.

ASML is wereldwijd de enige fabrikant van extreem ultraviolet (EUV) lithografiemachines. Deze machines stellen bedrijven zoals Intel en TSMC in staat om complexe chips te produceren, die essentieel zijn voor toepassingen zoals kunstmatige intelligentie, zelfrijdende auto’s en 5G-netwerken. De EUV-machines van ASML zijn indrukwekkend in omvang — sommige zijn zo groot als een schoolbus en wegen meer dan 150 ton. De nieuwste modellen kosten ongeveer 400 miljoen dollar per stuk.