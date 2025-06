Singles gaan op zoek naar de liefde in dit park

Bij het horen van de naam 'Singleloop' verwachten Bredanaren misschien rugnummers en sportdrankjes te zien. Maar deze loop gaat niet om hardlopen, maar om twinkelende ogen, vlinders in de buik en een gezonde nieuwsgierigheid in de ander. Twintig vrijgezellen, ofwel singles, verzamelden zich donderdagavond in het park om op zoek te gaan naar de liefde.

De Singleloop is geen doorsnee datingevent. Het draait hier niet om swipen of speeddaten, maar om wandelen. Simpel én slim. Je krijgt een stelling, kiest tussen antwoord A of B, en loopt dan met de mensen die hetzelfde antwoord gaven een bepaalde route. “Zo ontstaan er vanzelf gesprekken,” vertelt Ilse Jespers van Matchmakers Brabant die de loop organiseert. “En hopelijk ook wat meer.” Enthousiaste vrouwen, verlegen mannen

En dat werkt, want waar de deelnemers in het begin nog wat ongemakkelijk schuifelen op hun plek, komt er tijdens het wandelen wel echt wat op gang. Een van de deelnemers is er speciaal een dagje voor naar Breda gekomen, want ze vindt het een heerlijke manier om nieuwe mensen te ontmoeten. “Ik verwacht er niks van, maar je weet het nooit. Je moet gewoon van die bank afkomen. Dan komt de rest vanzelf.” De vragen zijn luchtig, maar zeggen soms best wat over iemand. Hou je van koken? Dan die kant op. Liever uit eten? De andere kant op. En zo splitst de groep zich telkens weer. Onderweg ontstaan gesprekken, soms over de vraag, soms over het leven. Wat wel tegenvalt is de opkomst van het aantal mannen (zes van de twintig deelnemers). "Vrouwen zijn wat stoerder", lacht ze. "Die durven dit eerder en hebben er denk ik ook meer behoefte aan", zegt de deelneemster. Op de achtergrond zitten mensen op terrasstoelen geamuseerd toe te kijken. Sommigen wedden zelfs wie met wie eindigt. “Zij genieten er het meest van", lacht ze. Steeds meer vrijgezellen

Eerdere edities van de Singleloop hebben relaties opgeleverd, volgens Ilse. “Er is echt behoefte aan dit soort dingen", legt de organisator uit. “Steeds meer mensen zijn single en dan wil je toch iemand om lief en leed mee te delen. Dit is een leuke manier om offline ook mensen te ontmoeten.

Rechts Ilse Jespers van de organisatie (foto: Niels Verdaasdonk/Omroep Brabant).