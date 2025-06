Hongerige Perišic verlengt bij PSV: 'Zo maximaal mogelijk knallen'

Ivan Perišic is heel blij dat hij ook de komende twee jaar onder contract bij PSV staat. De 36-jarige Kroaat verlengde vrijdagmiddag zijn aflopende contract in het Philips Stadion. "Het vorige seizoen was mooi, maar ik ben enorm hongerig en wil in het nieuwe seizoen weer zo maximaal mogelijk knallen."

"Dit is een prachtige dag voor mij, mijn familie en andere dierbaren", zegt de international van Kroatië. "We hadden het hier afgelopen seizoen enorm naar ons zin. Het was natuurlijk een pittig jaar, met voor mij persoonlijk heel wat goals en assists. Maar het winnen van de landstitel was uiteindelijk het absolute hoogtepunt voor ons allemaal."

Perišic is er komende week nog niet bij als PSV de voorbereiding op het nieuwe seizoen start. Hij gaat een week naar Kroatië. "Ik heb een heerlijke vakantie achter de rug, maar vanaf morgen ga ik weer keihard met mijn coach aan de slag om mezelf voor te bereiden op komend jaar." Nieuwe doelen houdt hij voor zichzelf. "Ik kan wel zeggen dat ik het heel belangrijk vind om jongere spelers te helpen. Ik weet zelf hoe moeilijk het was toen ik op 17-jarige leeftijd mijn geboorteland verliet." Earnest Stewart, directeur voetbalzaken bij PSV, is blij met de contractverlenging. "Ivan is een prachtig voorbeeld van wat er voor nodig is om de absolute top te bereiken en daar te blijven. Afgelopen seizoen heeft hij andere spelers daar al op een heel goede manier in meegenomen en dat helpt ons enorm."