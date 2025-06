Triatlete Kingma maakt opvallende switch: 'Altijd in achterhoofd gezeten'

Maya Kingma maakt de overstap van de triatlon naar het wielrennen. De 29-jarige Bredase heeft een contract getekend bij de Amerikaanse profploeg EF Education-Oatly en mag vanaf 6 juli al meedoen aan de Giro d’Italia. “Bij het wielrennen op de weg zijn er zoveel verschillende soorten races en tactieken spelen een veel grotere rol. Dat zijn de onderdelen van het racen waar ik echt van houd."

Kingma deed twee keer mee aan de Olympische Spelen. In 2021 werd ze met de gemengde estafette vierde en individueel elfde. Vorig jaar in Parijs eindigde ze zevende individueel en tiende met de gemengde estafetteploeg. In haar carrière eindigde ze meerdere keren in de top tien van een wereldkampioenschap. Toch stopt ze als triatleet en kiest ze voor de fiets. “Ik doe al een hele tijd aan triatlon. Ik zou graag meer heuvels en een veranderende dynamiek willen hebben. De overstap naar het wielrennen op de weg heeft altijd in mijn achterhoofd gezeten”, zegt ze op de website van haar nieuwe werkgever.

"Het vertrouwen van het team is een grote opsteker en dat maakt me erg enthousiast."

Tijdens de Giro d’Italia is ze direct opgenomen in de Amerikaanse ploeg. “Er is geen druk. Ik ben gewend aan grote evenementen. Het vertrouwen van het team is een grote opsteker en dat maakt me erg enthousiast." Een wielerronde als de Giro d’Italia is wel heel wat anders dan een triatlon. “Bij het wielrennen heb je meerdere dagen achter elkaar racen en bij de triatlon hebben we dat niet. We hebben één grote racedag en soms een tweede waarop je een veel kortere afstand aflegt als teamestafette. Ik denk dat dat het grootste verschil is, maar ik ben een duursporter, dus het komt wel goed."

