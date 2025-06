Conny had deze vlinder nog niet eerder gezien, Frans vertelt er meer over

Conny van der Vloet trof een mooie vlinder op haar pompoenplant. Ze had deze nog niet eerder gezien dus wil ze graag weten welke vlinder het is. De prachtige, opvallende, lichtgekleurde en best wel grote vlinder behoort tot de familie van de spanners en de naam is vliervlinder. Deze in Nederland voorkomende nachtvlinder zie je vooral in loofbossen met vlierstruiken, in parken en tuinen. Vliervlinders houden van een vochtige omgeving. Je ziet de volwassen vliervlinder vooral van juni tot en met augustus. Vliervlinders vliegen dus in de avond en nacht en rusten overdag uit op schaduwrijke locaties. Na de paring zet het vrouwtje de eitjes af in groepen, meestal aan de onderkant van bladeren. Ook de rups is in de nacht actief. Deze eet vooral de bladeren van de klimop. Overdag hebben de rupsen van de vliervlinder een mooie camouflage. Dan gaan ze helemaal in het blad van de klimop op en lijken ze op een tak.

Francine van den Broek kwam op een veld in Bergen op Zoom een paddenstoel of zwam tegen die ze nooit eerder zag. Ze wil graag weten wat het is en stuurde mij een foto. Op die foto zie ik volgens mij het vruchtlichaam van de plooivoetstuifzwam. Als je goed kijkt naar et vruchtlichaam zie je een soort van steel (erg klein op de foto) en aan de top van die steel een soort bolvormig geheel. Je ziet de plooivoetstuifzwamvooral op zandige bodems, in de strooisellaag. Je komt ze onder meer tegen in naald- en loofbossen, in wegbermen (zie foto), in parken en op schrale graslanden. Binnenin de bolvormige kop bevinden zich de sporen. Als die sporenmassa rijp is, komen ze naar buiten door een opening in die bol, net als bij aardappelbovisten. Na het wegstuiven van de sporen is de bovenkant van het vruchtlichaam verdwenen. Wat dan overblijft van de paddenstoel lijkt een beetje op een drinkbeker.

Ron Molenbroek zag een plant in een parkje achter zijn huis en dacht dat het weleens de gifsumak of poison ivy zou kunnen zijn. Dat is het niet, het is een plant met de naam zevenblad. Sommige mensen vinden het zevenblad een plaagplant. Vaak vragen mensen aan mij hoe je die plant weg krijgt. Het zevenblad, dat in dat parkje staat, is inderdaad een kruid dat soms heel lastig is weg te krijgen. Toch lukt het, als je maar volhoudt. Bij mij is het zevenblad na vijf jaar bijna helemaal verdwenen. Wat vooral helpt, is een gezonde bodem ofwel een bodem die in balans is. Zevenblad houdt van verdichte grond. Door de grond wat losser te maken, diverse kruiden te plaatsen en het zevenblad consequent met wortel en al eruit te trekken, gaat het wel weg.

Zevenblad is overigens een nuttige plant, deze is eetbaar. Je kan zevenblad op verschillende manieren gebruiken bij maaltijden. De jonge bladeren smaken fris en kunnen rauw in salades of gekookt als spinazie worden gegeten. Daarnaast kun je van zevenblad ook thee trekken of de plant gedroogd gebruiken als vervanger voor peterselie.