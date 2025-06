Door kapotte traplift raakt man zwaargewond

Een man is vrijdagnacht ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in een huis aan de Ambrosiusweg in Waalwijk. Hulpdiensten kwamen massaal naar de straat. Vanwege de ernst van de situatie kwam ook een traumaheli naar Waalwijk.

Er zou een ongeluk zijn gebeurd met een traplift en de man zou verkeerd zijn terechtgekomen. De man is gestabiliseerd en in een ambulance met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

112-Correspondenten meldden in eerste instantie dat het slachtoffer een vrouw was, maar dat blijkt niet te kloppen. De politie doet onderzoek.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.