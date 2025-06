Vrouw zwaargewond na ongeluk in huis, met spoed naar ziekenhuis

Een vrouw is vrijdagnacht ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in een huis aan de Ambrosiusweg in Waalwijk. Hulpdiensten kwamen massaal naar de straat. Vanwege de ernst van de situatie kwam ook een traumaheli naar Waalwijk.

De vrouw is gestabiliseerd en in een ambulance met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Onderzoek

De politie doet onderzoek. Over de exacte omstandigheden en de huidige toestand van het slachtoffer is op dit moment nog geen informatie beschikbaar.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.