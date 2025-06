Dit insect is een ware rover, Frans vertelt je er meer over

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan een scalbote, een vlinder met doorzichtige vleugels en een dode vogel. Deel een van deze Stuifmail is zaterdagochtend gepubliceerd.

Ieder weekend is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister de podcast hier:

Gedicht van Nienke Winkel

Blauwen wateren Stap naar buiten doe je ogen een genot De zonnestralen vallen als regen op het water Golfjes glinsteren als sterren aan de hemel Waterlelies die als schepen in het water dobberen Op het wateroppervlak weerspiegelen groene kleuren van de natuur rondom het water Alsof een tweede wereld zich onder het rimpelige oppervlak verschuilt De natuur is op zijn best, schilderijen ontstaan Schilderijen met bruggen boven blauwen wateren Prachtig blauw zoals de ogen van een meisje afgetekend op een schilderdoek Larve gevonden

Een larve van een van de schallebijters (foto: Marianne Wijten).

Marianne Wijten vond een larve en maakte een mooie foto. De vraag van haar is: wat is dit? Volgens mij is het een larve van een schallebijter, behorend tot de keverfamilie. Meer bepaald tot de loopkeverfamilie. Er zijn zo’n tweeduizend soorten schallebijters bekend en Nederland kent er zo’n kleine veertig. Alle schallebijters zijn enorme rovers: niet alleen de volwassen (imago’s) dieren, ook hun larven. Ze gaan vooral op jacht naar diverse soorten insecten en wormen die op de grond leven of daar landen. Je vindt schallebijters dus vooral op de bodem en zelden in bomen of struiken. Hun naam hebben schallebijters te danken aan een verbastering van de oude naam scalbote. Dit woord is afgeleid van het Franse woord escarbot, wat mestkever betekent. Waarschijnlijk dachten ze daar eerst dat dit een soort mestkever was, omdat die kevers ook enkel op de grond leven.

Een blauwzwarte schallebijter (foto: Saxifraga/Frits Bink).

Op de foto hierboven zie je een blauwzwarte schallebijter als voorbeeld van zo’n schallebijter. Deze mooie kever is een echt nachtdier en kan niet vliegen. Lopen kan deze kever heel goed, dit kan weleens 75 meter per nacht zijn. Mijn buurman zag een heel bijzondere vlinder in zijn tuin

De glasvleugelpijlstaart (foto: Rianne van de Ven).

Rianne van de Ven maakte een foto van een vlinder in de tuin van haar buren. Zij dacht dat dit een glasvleugelpijlstaart is. Rianne heeft gelijk, het is een glasvleugelpijlstaart. Wat je op de foto ziet, is een lichaam waarbij duidelijk de kleuren lichtbruin, rood en wit opvallen en enigszins doorzichtige vleugels. Soms lijkt deze vlinder met zijn doorzichtige vleugels een beetje op een fors uitgevallen hommel.. Tijdens de eerste vlucht vallen allereerst de schubben van de vleugels waardoor de vleugels doorzichtig worden, vandaar de naam. Kort daarna verschijnen langs de randen van de voor- en de achtervleugel brede roodbruine zomen, zie de prachtige foto van Rianne. Deze prachtige dagactieve nachtvlinder behoort net als de kolibrievlinder tot de mooie familie van de pijlstaarten. Deze dode vogel lag op het trottoir, is het een roofvogel?

Een jonge kievit (foto: Ineke Lindeman).

Ineke Lindeman stuurde mij een foto van een dode vogel die op een trottoir lag. Zij vroeg zich af of het misschien een roofvogel is. De buurman dacht aan een havik. Als ik goed naar de foto kijk, zie ik wat langere poten zonder klauwen, een mooi grijze wollige bovenkant en een witte buik. Volgens mij hebben we hier te maken met een jonge kievit.

Een kievit met jongen (foto: Saxifraga/Piet Munsterman).

Jonge kieviten zien er best wel anders uit dan volwassen kieviten. Vooral hun wollige verenkleed valt enorm op. Het broedseizoen van kieviten loopt van half maart tot in juli. Mocht nu een eerste broedsel mislukt zijn, dan beginnen ze opnieuw. Dan niet een keer, dit kan oplopen tot soms vier keer. Meestal bestaat een vol nest uit vier eieren en duurt het broeden 26 à 28 dagen. Veel nest is het trouwens niet, eigenlijk is het maar een ondiep kuiltje op een plek met niet te veel gras. Heel vaak kom je dit soort nesten tegen in grasland. Maar aangezien er steeds meer bouwland bijkomt, zie je ook nesten op bouwland, zelfs in maïsstoppelland. Rubriek mooie foto’s

Een eikenpage met gesloten vleugels (foto: Yvonne Rommelaars).

In de rubriek mooie foto's dit keer een foto die gemaakt is door Yvonne Rommelaars. Zij legde prachtig de zeldzame eikenpage dagvlinder vast.

Een eikenpage foto: Yvonne Rommelaars).

Een met gesloten vleugels en een met open vleugels, waarbij een mooie blauwe vlek te zien is. Natuurtip