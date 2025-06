Van Gerwen overtuigt bij rentree na relatiebreuk: 'Moet leuke dingen doen'

Darter Michael van Gerwen heeft vrijdagnacht zijn eerste wedstrijd sinds zijn pauze van ruim een maand zonder problemen gewonnen. De drievoudig wereldkampioen versloeg in New York tijdens de US Darts Masters de Amerikaan Leonard Gates met 6-1. Van Gerwen (36) had een pauze ingelast na de relatiebreuk met zijn vrouw Daphne.

De Vlijmenaar haalde een behoorlijk hoog niveau van bijna honderd punten per beurt en gooide prima uit. Zestig procent van zijn dubbels waren raak.

Van Gerwen treft in de nacht van zaterdag op zondag Gerwyn Price uit Wales in de kwartfinale.

"Wat ik heel leuk vind, is darten op het hoogste niveau."

Vorige week zaterdag deed Van Gerwen al mee tijdens een demonstratietoernooi in het Belgische Waregem. In een interview liet hij toen al weten dat 'alles weer een beetje onder controle is'. "Je kunt wel in het verleden blijven hangen, maar ik moet zelf ook door", vertelde 'MVG' aan Sportnieuws. "Ik moet zelf ook weer gaan werken en iets gaan doen wat ik heel leuk vind. Dat is darten op het hoogste niveau."

"Mijn kinderen zijn mijn alles."