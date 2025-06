Man zwaargewond nadat paarden voor koets op hol slaan

Een man raakte zaterdagochtend zwaargewond op de straat Ten Vorsel in Bladel. Dat gebeurde nadat de paarden voor zijn tweespan op hol sloegen. De man probeerde nog te remmen, maar dit lukte niet.

T-splitsing

De man kwam op het asfalt terecht. De paarden renden door tot een T-splitsing 150 meter verderop. Ze kwamen in een weiland tot stilstand.

Het slachtoffer is met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Hij heeft ernstig hoofdletsel. De weg is afgesloten voor al het verkeer.

Waarom de paarden op hol sloegen, is niet duidelijk.