Volle trein gestrand na aanrijding, eind van de middag weer treinverkeer

Op de hogesnelheidslijn tussen Breda en Rotterdam en op het spoor tussen Lage Zwaluwe en Breda rijden tot halfvijf zaterdagmiddag geen treinen na een aanrijding bij Breda Prinsenbeek. Dat meldt NS. De aanrijding vond plaats rond het middaguur. De politie doet onderzoek.

De trein die bij de aanrijding betrokken was, was onderweg van Eindhoven naar Den Haag. Naar verwachting duurt het tot diep in de zaterdagmiddag voordat de trein weggehaald kan worden, laat een woordvoerster van NS weten.