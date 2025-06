Van den Goorbergh op vierde startrij Moto2 bij TT Assen

Zonta van den Goorbergh uit Breda start zondag vanaf de twaalfde positie in de Moto2-race bij de honderdjarige TT van Assen. Dat betekent een plekje op de vierde startrij voor de motorcoureur uit het Nederlandse raceteam RW Racing GP.

Van den Goorbergh is pas 19 jaar, maar het wordt al zijn vierde TT. Zijn beste resultaat in dit seizoen is de twaalfde plek in de Grote Prijs van Qatar.