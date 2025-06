Tropische dagen, hitteprotocol van start: 'Neem water en paraplu mee'

Het wordt deze dagen weer tropisch warm. Rijkswaterstaat heeft daarom besloten een hitteprotocol in te zetten voor weggebruikers in Brabant en Limburg. Dat gaat in vanaf zondagochtend tien uur.

Het hitteprotocol is bedoeld voor weggebruikers die vanwege pech of een andere reden langs de weg zijn komen stil te staan. Omdat het warm is, wil Rijkswaterstaat voorkomen dan mensen langer dan nodig langs de weg staan. Op tropische dagen kan de asfalttemperatuur stijgen tot boven de vijftig graden. Naar ieder ongeluk of pechgeval wordt daarom meteen een bergingsauto gestuurd. De berger brengt de inzittenden dan naar een veilige plek. Dit doet Rijkswaterstaat tussen tien uur 's ochtends en acht uur 's avonds.

Adviezen voor als je de weg op gaat

Daarnaast geeft Rijkswaterstaat een paar adviezen mee. Zo is het slim om altijd genoeg water bij je te hebben als je op pad gaat. "Ook als je maar een kort stukje de weg op gaat", meldt Rijkswaterstaat. Want als je onverhoopt langs de weg strandt, is wat water geen overbodige luxe. Het is ook handig om een paraplu in je auto te hebben liggen. "Dat klinkt misschien gek, maar langs de weg is weinig schaduw. Als je in tropische temperaturen met pech langs de weg staat, biedt een paraplu goede bescherming tegen de zon." Het hitteprotocol wordt ingezet als er een kans van 70 procent is dat de temperatuur boven de dertig graden komt. In Brabant wordt het zondag waarschijnlijk 31 graden. De drie dagen daarna wordt het zelfs nog warmer. Dinsdag wordt het waarschijnlijk zelfs zo'n 37 graden. Hitteplan van RIVM

Het RIVM heeft vanaf zondag ook een hitteplan ingezet voor Brabant. Dat is een oproep aan iedereen om goed voor elkaar, en met name voor kwetsbare groepen, te zorgen.