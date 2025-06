Klanten krijgen in deze winkel een extra boodschap op hun bonnetje

Klanten van de ABN AMRO krijgen in de Plus in Waalwijk vanaf zaterdag een opvallende extra boodschap op hun kassabon. Aan de achterkant staat een hulplijn vermeld voor mensen die moeite hebben met hun bankzaken. Of het nu gaat om het aanvragen van een nieuwe pas, het regelen van een rekening na een overlijden of simpelweg verdwalen in internetbankieren: één belletje moet uitkomst bieden.

Nog niet alle klanten zijn zaterdag al bekend met het vernieuwde bonnetje. Een man kijkt vragend naar de achterkant. "Ik heb geen idee. Ik kijk nooit naar mijn bonnetje", vertelt hij lachend. Tot hij opeens het hulptelefoonnummer ziet staan. "Dat kan voor mij wel handig zijn. Ik heb soms nog moeite met het regelen van mijn bankzaken. Soms werkt het niet en dan kan ik niet betalen."

Het initiatief is door deze klant dan ook goedgekeurd. "Ik denk dat het een handige en laagdrempelige manier is om mensen zoals ik te helpen."



Hulplijn van de bank

En dat is precies wat ABN AMRO wil bereiken met deze actie. In samenwerking met Senioren Brabant/Zeeland, de Oogvereniging en stichting ABC werd het initiatief opgestart. "We willen laten merken dat we er voor de mensen zijn en ze graag helpen", vertelt Ingrid van der Meeren, die mensen via de hulplijn van ABN AMRO te woord staat.

"Eén op de zes Nederlanders heeft nog steeds moeite met bankzaken. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die digitaal niet helemaal vaardig zijn of laaggeletterden." Omdat deze mensen vaak lastig te bereiken zijn, probeert de bank het vanaf nu via de kassabon. "We proberen altijd nieuwe manieren te vinden om deze groep bij ons op de radar te krijgen. De kassabon is een nieuwe en innovatieve manier van contact maken met deze doelgroep."