Carnavalsvereniging blaast 66 kaarsjes uit: 'Veel hoogte- en dieptepunten'

Al 66 jaar vieren de leden van carnavalsvereniging 'T Vosse-ol het voor hen mooiste feestje van het jaar. Dat jubileum wordt dit weekend in hun standplaats Nieuw-Vossemeer groots gevierd. Op zaterdag verzamelen oud-leden zich op een festivalterrein voor een activiteitenmiddag vol spelletjes. "Een nostalgische middag", vertelt een van hen.

De vereniging wilde dit jaar groots uitpakken. "We hebben een heel weekendprogramma in elkaar gezet. Gisterenmiddag was er aandacht voor de kinderen, 's avonds organiseerden we een darttoernooi, vanmiddag zijn de ouderen welkom en zondag sluiten we af met een strandfestival. Voor iedereen is er wel wat te doen."

Herinneringen ophalen

Voor de oud-leden die zaterdagmiddag aanwezig zijn is het een 'trip down memory lane'. De vereniging heeft een tentoonstelling in elkaar gezet met allerlei verhalen en gebeurtenissen over de geschiedenis van 'T Vosse-ol. "We gebruiken allerlei foto's, filmpjes en we hebben zelfs een compilatie gemaakt van de optocht van 1979. Zo nemen we de mensen mee langs verschillende hoogte- en dieptepunten. We gaan bijvoorbeeld uitgebreid in op de brand in de bouwschuur van 1988, waarbij de carnavalswagen volledig afbrandde."



Grote brand

Die brand in de bouwschuur is iets wat de 82-jarige Mart Verhagen zich nog goed kan herinneren. Als lid van de vereniging was hij op die bewuste dag bezig met het bouwen van de wagen. "We hadden even pauze en stonden nietsvermoedend koffie te drinken", blikt hij terug. "Toen we terugkwamen stond tot onze grote schrik de hele wagen in brand."

Het is tot op de dag van vandaag niet volledig duidelijk hoe de brand ontstond. Toch heeft Verhagen wel een vermoeden. "Ik denk dat het een weggegooide peuk was. In die tijd rookte iedereen nog overal, dus ook binnen. Op dat moment waren we aan het werken met polyester en een verdunnend middel. De peuk is zeer waarschijnlijk in dat middeltje terechtgekomen, waardoor er vlammen ontstonden."