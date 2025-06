Danny van Poppel verslaat Olav Kooij en is Nederlands kampioen wielrennen

Danny van Poppel heeft in Ede de Nederlandse titel gewonnen. De 31-jarige wielrenner van Red Bull Bora-hansgrohe was de snelste in de massasprint. De Tilburger kwam een fractie eerder over de finish dan Olav Kooij van Visma - Lease a Bike, die voor het derde jaar op rij als tweede eindigde.

Vorig jaar moest hij de zege aan Dylan Groenewegen laten en het jaar daarvoor aan Dylan van Baarle. Groenewegen werd dit keer derde. Casper van Uden, die vorige maand een rit won in de Ronde van Italië, werd negende.