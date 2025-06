Grünberg pakt goud na emotioneel lastige periode, ook Volleman wint op NK

Bij het NK turnen in Rotterdam Ahoy zijn de meerkamptitels een prooi geworden voor Tisha Volleman uit Eindhoven en Jermain Grünberg uit Tilburg. Het is voor Grünberg zijn eerste Nederlandse titel en dat na een zware periode vanwege het overlijden van zijn stiefvader. "Nederlands kampioen worden is leuk en na zo'n periode extra mooi."

Tisha pakte in 2017 al eens de meerkamptitel bij de senioren en acht jaar later dus weer. Zaterdag pakte ze in Rotterdam ook de titel bij het NK jazzdans met een Eindhovens team. Bij de meerkamp was er brons voor Shadé van Oorschot uit Boxtel.

Tisha Volleman pakte goud op het NK. (Foto: Rob Pauel/Orange Pictures)

"Ik ben bijzonder blij met deze titel. Door het dansen eerder op de dag heb ik niet kunnen inturnen, maar ik heb alsnog de dubbel te pakken", zegt de Eindhovense. "Ik voelde de verzuring op een gegeven moment wel, maar ik ben blij dat het is gelukt. Ik heb al veel wedstrijden gedaan en kon gelukkig terugvallen op die ervaring. Deze titel geeft motivatie om door te bouwen richting verdere toernooien." Voor Jermain Grünberg (24) kwam de Nederlandse titel na een emotioneel lastige periode. "Ik ben erg trots, maar ben er zeker nog niet. Ik ga hard trainen om mijn moeilijkheidswaardes nog meer omhoog te krijgen."