Gewonde bij uitslaande brand in kantoorgebouw, 3 anderen veilig naar buiten

In een kantoorgebouw aan de Havenweg in Oosterhout brak zaterdagnacht rond halfdrie een grote brand uit. Vier mensen waren nog binnen toen dat gebeurde. Een van hen is gewond geraakt. Rond halfvier was het vuur onder controle.

De gemeente gaat onderzoeken of er mogelijk sprake is van illegale bewoning in het kantoorgebouw. Dat laat de politie zondagochtend weten.

Vlak na het uitbreken van de brand schaalde de brandweer op naar 'GRIP1'. Dat houdt in dat verschillende soorten hulpdiensten structureel samenwerken om de brand te bestrijden. De vlammen sloegen uit de zijkant van het gebouw, dat op een industrieterrein staat. Volgens de Veiligheidsregio is het pand van een transportbedrijf.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

Val

Toen de brandweer aan het blussen was, viel iemand van de eerste etage naar beneden. Diegene raakte gewond en is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft daarna drie mensen uit het gebouw gehaald. Die bleven ongedeerd. Een uur na het uitbreken van de brand was het vuur onder controle. De hulpdiensten waren wel nog een tijd aan het nablussen. De Veiligheidsregio meldde dat de rook over de naastgelegen woonwijk trok, maar de rookoverlast bleek erg mee te vallen.

