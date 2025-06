Weer explosie bij woning, mogelijk verband met eerdere incidenten

Voor de derde keer in korte tijd is er een explosie geweest bij een huis in Eindhoven. Zaterdagnacht was het raak in de Vondellaan, vlakbij het centrum. Onlangs waren er explosies op twee andere plekken in de stad. Bij het huis waar zaterdag een explosie was, zit een accountantskantoor en daar is eerder al brandgesticht.

Vermoedelijk is de explosie veroorzaakt met zwaar vuurwerk dat aan de gevel van het huis was bevestigd. Een buurtbewoner werd wakker van een harde knal en belde de politie. Een groot raam sneuvelde bij de ontploffing. In het huis is een accountantskantoor gevestigd: De Vondel& Partners.

Foto: Persbureau Heitink

Na de explosie vloog het kozijn in brand. De brandweer heeft het vuur snel geblust. Op het moment van de ontploffing was er volgens de politie niemand thuis. Verband

De politie zette een flink deel van de straat af met lint en deed onderzoek. Een buurtbewoner laat weten dat er een tijd geleden ook al iets te doen was bij dit huis. Wat precies is onduidelijk. De politie onderzoekt of er een verband is tussen twee eerdere explosies aan het Hosingenhof en het Hugo de Grootplein in Eindhoven.

Foto: Persbureau Heitink