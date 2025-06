Auto brandt uit na crash, bestuurder kan er op tijd uitkomen

Een auto is zaterdagavond uitgebrand na een crash op de Grote Aardweg in Eersel. Het ongeluk gebeurde rond halftwaalf. Er was geen ander verkeer bij betrokken.

De bestuurder van de auto reed vanaf de Pan richting de Dalemsedijk toen hij bij de Rootseweg de macht over het stuur verloor. De auto kwam in de sloot terecht bij een tuin en vatte daar vrijwel meteen vlam.

Controle

De chauffeur kon zelfstandig uit de auto komen, hij was niet gewond. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bestuurder is meegenomen door de politie voor controle.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

