Michael van Gerwen toont veerkracht maar strandt in US Darts Masters

Darter Michael van Gerwen is er niet in geslaagd de halve finale te bereiken tijdens de US Darts Masters. De 36-jarige Vlijmenaar ging zaterdagnacht in New York met 6-3 onderuit tegen de Welshman Gerwyn Price.

Van Gerwen liet het tijdens zijn duel met Price afweten op een paar belangrijke momenten, maar toonde wel veerkracht. Hij maakte indruk met een fraaie 121-uitgooi, maar een 138-finish van 'Iceman' Price besliste het duel.

Breuk

Het was voor Van Gerwen zijn eerste deelname aan een toernooi sinds ruim een maand. De drievoudig wereldkampioen had een pauze ingelast na de relatiebreuk met zijn vrouw Daphne. In de eerste ronde had 'MVG' nog in een prima partij afgerekend met de Amerikaan Leonard Gates. Luke Humphries

De eindzege op de US Darts Masters ging naar de Engelsman Luke Humphries. Hij klopte in de finale zijn landgenoot Nathan Aspinall met 8-6.