Gewonden bij frontale botsing tussen twee auto's

Op de N270 in Helmond zijn zondagochtend twee mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee personenauto's. In totaal zaten er drie mensen in de twee auto's. Twee inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe de inzittenden eraan toe zijn, is niet duidelijk. Het is ook niet duidelijk of de derde persoon gewond is geraakt. De auto's zijn na de frontale botsing op het fietspad tot stilstand gekomen. De auto's zijn zwaar beschadigd geraakt bij het ongeluk en worden door een bergingsbedrijf getakeld. De weg tussen Helmond en Deurne is gedeeltelijk afgesloten. Verkeer wordt omgeleid.

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink

