Fotokunstenaar bezig met kalender: 'Godin met vulkanische krachten'

De 24-jarige Kaylee Verschure uit Vlijmen werkt aan een uniek kunstproject: een kalender waarin elke maand een godin centraal staat. Dankzij een bijdrage van de Erwin Olaf Foundation kan ze haar droom realiseren, gewoon vanuit haar eigen huis. “Het ontwerp zit in mijn hoofd, nu is het een kwestie van tot leven brengen,” vertelt ze.

Samen met haar vader richt Kaylee haar fotostudio in. Meubels worden aan de kant geschoven, de gordijnen gaan dicht en de lampen gaan aan. In het midden poseert een model. “Elke fotoshoot is spannend, want het resultaat hangt vaak af van het moment. Soms is het binnen een uur klaar, soms duurt het drie uur”, zegt ze.

Het project ontstond uit Kaylee’s passie voor cosplay, het verkleden als personages uit games en films, en het fotograferen daarvan. “Ik ben online via sociale media in contact gekomen met modellen die cosplay doen. Zo zijn de meeste van mijn modellen bij dit project betrokken”, legt ze uit.

Deze zondag werkt Kaylee aan de foto voor september. “Deze maand staat in het teken van een godin met vulkanische krachten”, vertelt ze. Haar model wordt mysterieus neergezet, gekleed in zwart, met lange nagels en rode ogen die vuur uitstralen.