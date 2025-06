Waarschuwing voor blauwalg en slecht water op meerdere plekken in Brabant

Het is deze warme dagen perfect zwemweer, maar op sommige plekken moet je extra opletten. Op negen plekken in onze provincie geldt een waarschuwing voor blauwalg of wordt zwemmen afgeraden vanwege een slechte waterkwaliteit.

Op vier officiële zwemlocaties in Brabant geldt een waarschuwing. Daar is blauwalg vastgesteld. Dit is een bacterie die misselijkheid, diarree en huidirritatie kan veroorzaken. Blauwalg komt jaarlijks voor op zwemlocaties. Zwemmen wordt hier niet expliciet afgeraden, maar het is verstandig om extra goed op te letten. Zie je bijvoorbeeld dat het water erg groen is, dan kun je beter ergens anders een duik nemen.