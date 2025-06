Van zwembad tot kanotocht: ondernemers draaien warm bij zomerse dagen

Het warme weer liet even op zich wachten, maar dit weekend laat de zon zich weer volop zien in Brabant. Terwijl het RIVM en Rijkswaterstaat een hitteprotocol in gang zetten om mensen te waarschuwen, zijn er ook ondernemers die enorm blij zijn met de hoge temperaturen. Zwembad Feel Fit Centre in Goirle, Horeca De Colonie in Breda en PUUR kanoverhuur in Valkenswaard merken het meteen: het weer maakt een verschil.

Zwembad Feel Fit Centre in Goirle mocht afgelopen vrijdag 'eindelijk' weer open, na wekenlange sluiten door een tekort aan badmeesters. "Een enorme opluchting", vertelt Ingrid van Pelt, manager van het zwembad. "Vrijdag en zaterdag was het nog relatief rustig, maar dat kwam niet verkeerd uit. Zo konden we met alle medewerkers alles weer rustig afstemmen en opstarten."

"Laat ze maar komen."

Waar de drukte aan het begin van het weekend nog uitbleef, liep het zondag storm in Goirle. "Het was een topdrukte. Gisteren zagen we ongeveer 50 bezoekers en vandaag 2500. Een enorm verschil dus. De komende dagen verwachten we met het tropenrooster, dat op veel scholen van toepassing is, weer leuke en drukke dagen in ons zwembad. Wij zijn in ieder geval voorbereid, dus laat ze maar komen."

Lees ook Buitenzwembad kan nét voor warm weekend weer open na wekenlange sluiting

Ook in Breda kende horecazaak De Colonie drukke dagen, die de medewerkers en gasten lekker koel hebben beleefd. "Onze Airco werkt goed", lacht assistent-bedrijfsleider Roos Sanders. Het restaurant verwelkomt gasten zowel binnen als buiten op het terras. En vooral die laatste optie was de afgelopen dagen erg populair. "Vooral de cocktails, sangria en de spritz drankjes zijn erg populair op dit moment. Mensen eten deze dagen minder en drinken meer."

"Mensen kiezen op tropische dagen sneller voor het strand."

Wel verwacht Sanders dat het terras op de tropische middagen van volgende week iets rustiger zal zijn. "Mensen kiezen dan toch sneller voor het strand." De drukte begint pas weer op het moment dat de zon onder gaat. "Dan komen mensen toch nog even op het terras zitten voor een kleine borrel."

"Het is altijd even afwachten wat er gaat gebeuren."