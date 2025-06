Jelle werd gepest en wint nu bokswedstrijden met zijn blote vuisten

Als jonge jongen werd hij veel gepest en regelmatig in elkaar geslagen. Jelle Zeegers zag vechtsport als de kans om meer zelfvertrouwen te krijgen en werd zelfs Mixed Martial Arts (MMA)-prof. De 30-jarige Tilburger heeft dit weekend geschiedenis geschreven door als eerste Nederlander een profwedstrijd te winnen bij de Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). Dat is boksen met blote vuisten. “Ik voel aan alles dat ik een superster ga worden.”

Zijn jeugd in Tilburg-Noord was heftig. Pestgedrag en mishandelingen zorgden bij Jelle voor nachtmerries. “Ik ben meerdere keren door gasten in elkaar geslagen, ze trapten op mijn hoofd in. In mijn dromen zag ik dan schoenen op me afkomen.”

Zijn ouders waren erop tegen, maar Jelle besloot een vechtsport te beoefenen. Hij bleek zo talentvol dat hij jaren later professionele MMA-wedstrijden ging knokken. Dat kostte hem in 2021 wel bijna zijn leven. “Tijdens een wedstrijd werden de slagaders in mijn nieren dichtgeknepen. Intern was ik bijna aan het doodbloeden terwijl ik aan het vechten was. Ik redde het, lag een maand in het ziekenhuis en heb heel lang moeten herstellen.”