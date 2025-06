Gewonde bij steekpartij in azc: man (18) aangehouden

Een ruzie tussen twee bewoners van het asielzoekerscentrum in Velp is zondagavond uit de hand gelopen. Een van hen, een 18-jarige man, stak de ander neer. Hij is aangehouden.

Het slachtoffer raakte lichtgewond aan het bovenlichaam en is medisch behandeld. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie is aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.