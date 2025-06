Enorme ravage nadat bestuurder crasht: 'Mogelijk onder invloed'

Een bestuurder is zondag gewond geraakt na een crash tegen een paal aan de Ringbaan West in Tilburg. De bestuurder verloor de macht over het stuur, raakte de stoeprand en botste hard tegen een constructie van verkeersborden. De ravage is enorm.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor zes. Hoe het komt dat de bestuurder de macht over het stuur verloor, wordt nog onderzocht. "De bestuurder was mogelijk onder invloed", meldt de politie op social media. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De auto is zwaar beschadigd geraakt. Het motorblok is los komen te liggen en de weg ligt bezaaid met brokstukken van het voertuig. Een takelbedrijf heeft de auto geborgen.

De bestuurder botste tegen een paal (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.