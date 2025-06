Gebouw van veevoederfabriek door brand getroffen

In een gebouw op het terrein van De Heus Veevoeders aan de Hoge Maasdijk in Andel heeft zondagnacht brand gewoed. Het vuur werd rond een uur 's nachts ontdekt.

Lastig te bereiken

De brand woedde in een gebouw dat lastig te bereiken was. Dat maakte de inzet van de brandweer extra uitdagend. De brandweer was geruime tijd bezig met het bestrijden van de vlammen.

Rond drie uur 's nachts was de brand onder controle. Hoe de brand kon ontstaan en wat er precies in brand stond, is op dit moment nog niet bekendgemaakt. Er wordt onderzoek gedaan.

Er zijn geen meldingen van gewonden.

Uniek

De biggenvoerfabriek in Andel is uniek in Nederland. Er wordt alleen maar biggenvoer en melk voor jonge biggen tot ongeveer twintig kilogram geproduceerd.