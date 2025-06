Auto op A67 geramd door slingerende vrachtwagen, truck rijdt door

Een vrachtwagen en een auto zijn zondagnacht met elkaar in botsing gekomen op de A67 bij Lierop. Dit gebeurde op de weg van Venlo naar Eindhoven, vlak bij tankstation Oeijenbraak.

Slingeren

De bestuurder van de auto kon na de botsing de parkeerplaats van het benzinestation oprijden. De auto raakte zwaar beschadigd, maar wonder boven wonder raakte niemand gewond. Wel is iemand nagekeken door ambulancepersoneel.

Volgens de politie zou de vrachtwagen eerst geslingerd hebben en daarna de auto hebben geraakt.