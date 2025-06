Bossche wijkagenten hebben zondagnacht een wandelaar van de snelweg A59 gehaald. Hij bleek zwaar onder invloed.

Iemand die de man daar rond kwart over twee 's nachts had zien lopen had de politie gewaarschuwd. Die ging met meerdere eenheden naar de doorgegeven locatie.

De wandelaar heeft een bekeuring gekregen en is veilig naar huis gebracht.