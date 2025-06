Inzamelingsactie voor zwaar misvormde kitten: 'Een bijzonder manneke'

Medewerkers van dierenambulance Hokazo in Uden houden een inzamelingsactie voor een misvormde kitten die daar afgelopen week werd binnengebracht. Het achtergelaten diertje werd gevonden in Heeswijk-Dinther. "Het is een klein, bijzonder manneke."

De kitten is liefdevol opgevangen bij opvangcentrum Hokazo. Hij kreeg daar de naam Yeti. "Na een eerste check door de dierenarts blijkt dat Yeti meer dan alleen een uniek snoetje heeft", laat een woordvoerder van Hokazo weten. "Hij heeft een hazenlip, mist wat tandjes en zijn oogleden krullen naar binnen. Dat veroorzaakt veel irritatie en pijn."