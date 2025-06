Broer en zus kopen Spaans dorp: 'Ligt fantastisch, tussen bergen en vallei'

Chiel en zijn zus Ilse waren al tien jaar op zoek naar een plek om in een zogeheten community, een kleine gemeenschap, te gaan wonen. In Nederland vonden ze dit plekje van hun dromen niet, maar wel in Spanje. Daar hebben ze nu met een paar anderen een echt dorpje gekocht: het gehucht El Mortorio in het noorden van Spanje.

"We hebben behoorlijk ruim gezocht", vulde Ilse aan. "Het was niet ons eerste idee om naar het buitenland te gaan. Maar uiteindelijk gingen we ook kijken in Spanje, Frankrijk en Duitsland en toen kwam dit op ons pad."

Ze zagen El Mortorio te koop staan op de Spaanse Funda, Idealista. Chiel: "Daarop wordt weleens zoiets unieks aangeboden. We kwamen in contact met de eigenaar en in februari 2023 gingen we er een keer naartoe. Toen hebben we kennisgemaakt en zijn we een paar dagen daar geweest." Wat ze zagen, sprak hen direct aan. Toch duurde het even voordat ze daadwerkelijk tot koop overgingen. "Het had wat voeten in de aarde om heel het gezin zover te krijgen om deze stap te zetten."

Wat hen zo aansprak in El Mortorio? "De ruimte en de locatie. Het is fantastisch groen daar", vertelt Ilse. "Het ligt in Noord-Spanje, het klimaat is daar lekker. Niet zoals in Zuid-Spanje, waar het bloedheet is. Verder ligt dit dorpje fantastisch tussen de bergen en de vallei. Het bestond, toen wij het kochten, uit negen huizen en een ruïne. Maar we zagen heel veel mogelijkheden. We zijn al begonnen met renoveren. En er is zoveel land! Er is plek voor een voedselbos, een moestuin..."