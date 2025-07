Luca crosst weer na heftige ziekte: 'Vertrouwen dat de kanker wegblijft'

Het leven van Luca den Ronden en zijn familie stond op z’n kop toen er in 2023 bij de toen 13-jarige Helmonder de diagnose kwaadaardige botkanker werd gesteld. Na twintig chemo’s en een operatie ziet de toekomst van de talentvolle autocrosser er weer positief uit. “Ik heb het gevoel en het vertrouwen dat de kanker niet meer terugkomt.”

De diagnose was iets waar Luca (15) en zijn familie absoluut geen rekening mee hielden. Hij meldde zich bij de huisarts omdat hij na een valpartij met de fiets pijn had aan zijn knie. Het bleek alleen geen blessure, maar botkanker. “De orthopeed zag op de röntgenfoto al heel snel dat het die ziekte was. Het nieuws was zo onverwacht en heftig. Wat ging er met me gebeuren en wat gingen ze met me doen?”

Hij startte met een serie chemo’s en dat waren flinke aanslagen op zijn lichaam. “Ik voelde mee heel beroerd en dan een week lang. Ik zat veel thuis, maar probeerde ook afleiding te zoeken. Kijken bij crosswedstrijden bijvoorbeeld en tijdens het festival Defqon mocht ik met een paar vrienden van mijn vader het podium op. Wat me ook goed deed, waren de ontelbare vele reacties die we hebben gekregen.”

Na een aantal chemo’s moest hij onder het mes. Het gewricht bij zijn knie werd weggehaald en er werd een prothese geplaatst. “Het werkt precies hetzelfde als een normale knie. In het begin was het best pittig, want mijn lichaam stootte het eerst af. Daarna begon het eraan te wennen en moest ik opnieuw leren lopen.”