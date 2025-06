Dit is waarom je zo moe wordt van de hitte en dit kun je er tegen doen

Heet, heter, heetst: met temperaturen die kunnen oplopen tot 36 graden wordt het de komende dagen tropisch in Brabant. Veel mensen worden daar loom van. Hoe komt het dat we zo moe worden van die hitte? En moet je de airco wel of niet op standje vrieskou zetten? Thermofysioloog Koen Levels weet er alles van.

Met deze hoge temperaturen wil je misschien het liefst languit voor een ventilator liggen. Dat is niet gek, want de hitte vraagt veel van ons lichaam. "Afkoelen kost heel veel energie. Dat betekent dan ook meteen dat je minder energie hebt om alert te zijn of actieve dingen te doen", vertelt Levels.

Door het warme weer is het voor je lichaam een stuk lastiger om hitte kwijt te raken. Dat komt doordat je omgeving een stuk warmer is. “Als mens produceer je heel veel warmte. Dit geef je normaal gesproken via je huid af aan de omgeving. Dat gaat met het warme weer bijna niet.”

Ons lichaam heeft daarom een andere manier bedacht om toch af te koelen. Dat kost alleen een stuk meer energie en kan ook nog eens stinken: zweet. En Levels weet dat de energie die je voor zweten gebruikt, je niet meer voor iets anders kunt gebruiken.

Een siësta tijdens fysiek werk

Toch zijn er volgens hem wel oplossingen om die vermoeidheid tegen te gaan, zoals een dutje doen tijdens je werk. “Als je werk doet wat veel energie kost, kun je dit beter doen op momenten dat het niet zo warm is. Daarom houden ze in sommige landen siësta's. Dat zou ook iets zijn voor ons op de warmere dagen.”

Door de hitte kan het wel zijn dat je niet lekker in slaap komt. “Probeer je kamer koel te maken met een airco of ventilator. Een airco is eigenlijk het beste. Als het extreem warm is, heeft een ventilator namelijk geen zin. Tenzij je er een paar flesjes bevroren water voor zet", vertelt Levels.

Verkouden door de airco

Het kan alleen goed zijn dat je flink verkouden wordt na een nachtje naast de airco. KNO-arts Jan-Pieter de Mönnink weet wel hoe dat komt. “De lage temperatuur geeft prikkeling van je neusslijmvlies, waardoor een zwelling ontstaat en dus snot. Het gebeurt vooral bij overgangen tussen warmte en kou. Sommigen hebben er al last van bij de airco van een auto.”

Dat betekent niet dat we 's nachts de airco uit moeten zetten. “Het is op zich niet slecht om te slapen met de airco aan, want het is beter voor je slaap als het wat kouder is. Je moet het alleen niet te koud maken. Veel mensen zetten de airco op 18 graden, terwijl het buiten 30 graden is. Dat is niet handig. Je moet je airco maximaal rond de 21 graden zetten. Niet kouder”, adviseert De Mönnink.

Dit artikel verscheen al eerder in 2022.