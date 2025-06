Code oranje: extreme hitte vanaf dinsdag in Brabant

Het wordt de komende dagen extreem heet in onze provincie. Daarom geeft het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) code oranje af voor dinsdag en woensdag in Brabant.

Wat betekent code oranje? Het KNMI werkt met verschillende codes die aangeven hoe gevaarlijk de hitte is. Bij code geel is er kans op gevaarlijk weer. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen klachten krijgen door de hitte. Ook kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan op de weg in een stilstaande auto.

Bij code oranje is er een grote kans op gevaarlijk weer. Iedereen kan gezondheidsklachten krijgen door de hitte, maar vooral kwetsbare en oudere mensen. De kans is groter op gevaarlijke situaties in stilstaande auto's. Wegen en bruggen kunnen dichtgaan omdat het asfalt smelt. De kans op bos- en bermbranden is aanwezig en de treinrails kunnen uitzetten waardoor treinverkeer vertraging op kan lopen.

Bij code rood geldt hetzelfde als bij code oranje alleen spreekt het KNMI hier van een gevaarlijke weersituatie. Iedereen kan last krijgen van uitdroging, oververhitting en zelfs een levensbedreigende hitteberoerte.

Temperaturen Bij code geel is het zeker een dag maximaal 35 graden. Bij code oranje en rood is het minstens drie dagen op rij 34 graden of twee dagen op rij 36 graden of een dag 38 graden.