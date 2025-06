Te heet om te varen, pontje twee dagen aan wal

Het pontje tussen Ravenstein en Niftrik, ook wel 'Jeannes Veer' genoemd, blijft dinsdag en woensdag aan de walkant. Door de voorspelde tropische temperaturen vindt beheerder Uiterwaarde het niet verantwoord om de vrijwilligers te laten varen.

Uiterwaarde vindt de combinatie van open water, volle zon en temperaturen boven de 30 graden niet veilig. “Wij werken met vrijwilligers en dat zijn veelal wat oudere en dus kwetsbaardere mensen", vertelt directeur Alex Kwakernaak. "Afgelopen weekend kregen we meerdere telefoontjes van vrijwilligers die zich zorgen maakten. Maandagochtend hebben we daarom de knoop doorgehakt: al onze tien fiets- en voetveren varen dinsdag en woensdag niet."

Nog niet eerder gebeurd

Het is nog niet eerder gebeurd dat de pontjes moesten sluiten vanwege de hitte. "We hebben al van alles meegemaakt: hoogwater, laagwater, storm... maar dit is nieuw", aldus Kwakernaak. "Ik snap dat het jammer is voor mensen die gaan fietsen of wandelen, maar wij merken vaak dat er met zulke temperaturen toch nauwelijks bezoekers komen. De veiligheid van onze medewerkers en vrijwilligers staat voorop."

Gezien de weersvoorspelling denkt de directeur dat de veerpontjes komende donderdag weer gewoon varen.