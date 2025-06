Man (44) neergestoken in huis, buurman aangehouden

Een 44-jarige man is zondagavond gewond geraakt door een steekpartij in een huis aan de Fabriekstraat in Tilburg. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een andere man uit dezelfde straat aangehouden op verdenking van zware mishandeling.

De politie kreeg rond iets voor elf uur in de avond de melding van de steekpartij. Om elf uur wisten ze een verdachte aan te houden. Hij is meegenomen naar het politiecellencomplex. Daar zit hij vast voor verhoor. Ook zijn er getuigen gehoord en de politie neemt camerabeelden van de steekpartij mee in haar onderzoek.