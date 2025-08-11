Geen geloei, maar gehinnik: in deze stal melken ze paarden

Vergeet soja- en havermelk of geiten- en koemelk. In het buitengebied van het dorpje Zeeland melken ze pony’s. Carla van de Laar is al 35 jaar eigenaresse van de eerste en naar eigen zeggen de grootste paardenmelkerij van het land. De zuivel van haar 120 pony's zou goed zijn voor de gezondheid. "Eeuwen geleden was paardenmelk al bekend als genezingsmiddel in Azië."

In de stallen aan de Graafsebaan klinkt geen geloei, maar gehinnik van ruim 120 pony's en 25 veulens. Het is iedere dag een drukte van jewelste bij de paardenmelkerij van Carla en haar man Paul. "Hier in de grote loopstal lopen alle merries samen met de veulens", vertelt ze terwijl ze tussen de pony's loopt. Iedere ochtend gaan de veulens naar de 'veulenspeelzaal'. "Zes weken na de geboorte gaan de veulens tijdens het melken even weg bij de moeder, anders kunnen wij de merries niet melken. Het is wel gewoon in dezelfde ruimte, zodat ze contact kunnen houden. Dat is belangrijk."

Carla trots midden in haar stal met pony's (foto: Tom Berkers).

Het avontuur van Carla begon met een scriptie over paardenmelk in 1990. Carla was student aan de HAS in Den Bosch en verdiepte zich in hoe deze melksoort in Azië al eeuwen wordt gebruikt als geneesmiddel. "Ik vond dat interessant. Niet veel later kocht ik een drachtige merrie."

“In de beginjaren zat ik met een emmertje in de wei, gewoon met de hand,” herinnert ze zich nog. In de jaren die volgden kwamen er tientallen pony's bij. “Het is erg inspannend hoor. Nu hebben we een machine en gaat het veel sneller."

"Ze krijgen wat brokken, dus ze komen maar al te graag even langs."

Eén voor één komt er steeds een pony de melkruimte binnen. "De baas van de kudde komt als eerste. Ze krijgen wat brokken, dus ze komen maar al te graag even langs. Ondertussen maak ik de uier schoon met een ontsmettingsdoekje. Daardoor imiteer je ook meteen alsof het veulentje met de neus tegen de uier rammelt, waardoor de melk komt." Het melken van een pony duurt slechts enkele minuten. "Je krijgt steeds een kleine hoeveelheid melk, omdat ze een kleine uier hebben. Je moet denken aan een driekwart liter per keer ongeveer. We melken daarom twee keer per dag."

Carla is druk met melken van haar pony's (foto: Tom Berkers).

De melk gaat direct na het melken in een grote koeltank. "Een deel wordt verwerkt in verzorgingsproducten. De rest wordt verkocht aan mensen die de melk willen drinken. Het is een beetje zoetig en waterig. Er zit niet heel erg veel smaak aan, maar mensen drinken het natuurlijk vooral voor hun gezondheid." De melk verschilt qua smaak en samenstelling met die van de koe. Over de positieve invloed van paardenmelk op de gezondheid lopen de meningen uiteen. "Het heeft meer iets weg van menselijke melk", meent Carla. "Vandaar dat onze darmen er heel goed door ontwikkelen en mensen met stofwisselingsproblemen of een slechte weerstand er baat bij hebben."

"Levende dieren vragen altijd de aandacht en gaan altijd voor, maar je hebt er ook heel erg veel voldoening van."

Met een glas paardenmelk sluit ze de werkdag midden in de wei tevreden af. "Natuurlijk is het intensief werk. Levende dieren vragen altijd aandacht en gaan altijd voor, maar je hebt er ook heel erg veel voldoening van. Zowel van de pony’s als van de mensen die baat hebben bij het product. Dat geeft zin om door te gaan."

De stal met links de 'veulenspeelzaal' en rechts de merries (foto: Tom Berkers).

De pony's zijn maar al te blij dat ze naar buiten mogen (foto: Tom Berkers).