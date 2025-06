Jonge vogels met stokken geprikt en weggegooid: Natuurmonumenten woest

Voor de vierde keer in twee weken zijn nesten van oeverzwaluwen vernield bij de Empelse Waard langs de Maas, net buiten Den Bosch. Jongeren hebben bovendien jonge vogels mishandeld door ze te prikken met stokken of met de dieren te gooien. “Dit is pure dierenmishandeling”, zegt boswachter Sander Verwoerd.

Volgens Natuurmonumenten zijn het jonge mannen die de nesten vernielen, de nestgaten dichtstoppen met modder en jonge zwaluwen uit de nesten halen of prikken met stokken. “Ze pakken de vogeltjes op en gooien ermee terwijl die nog niet kunnen vliegen”, vertelt Sander Verwoerd. “Daardoor vallen ze en overleven het vaak niet.” Maar ook het dichtstoppen van de nestopeningen met modder of zelfs blikjes is levensgevaarlijk. “De ouders kunnen hun jongen dan niet meer voeren en die sterven uiteindelijk van de honger.”

Verwoerd begrijpt niet wat de daders bezielt. “Ik denk stoerdoenerij en dat ze elkaar opstoken om deze verschrikkelijke dingen te doen”, zegt hij. “Het is gewoon dierenmishandeling en dus strafbaar.” Samen Sterk in Brabant (SSIB), die verantwoordelijk is voor de handhaving in het buitengebied van Brabant, probeert te achterhalen wie de daders zijn. De organisatie roept mensen, die iets verdachts hebben gezien, op om zich te melden. “We kunnen de daders een boete geven, maar we willen ze veel liever aanspreken op hun gedrag”, zegt de boswachter van Natuurmonumenten.

“De nesten van de oeverzwaluw vallen extra op.”

De oeverzwaluw is een beschermde vogelsoort in Nederland. Ze broeden in zelf gegraven gangen in steile zand- of kleiwanden langs water. Jaarlijks krijgt Natuurmonumenten melding van vernielingen van hun nesten. “Door het mooie weer komen er meer mensen naar de Maas om bijvoorbeeld te zwemmen,” legt Sander uit. “De nesten zitten daar op ooghoogte in de damwanden. En je ziet de oeverzwaluwen af en aan vliegen om hun jongen te voeren. Daardoor vallen de nesten extra op.” Eerder deze maand, tussen 8 en 10 juni, werden in Deurne ook al nesten van oeverzwaluwen vernield. Die lagen daar in een zandberg. Tijdens werkzaamheden is de berg met een graafmachine afgevlakt, waardoor de nesten zijn ingestort. De jonge vogeltjes hebben het niet overleefd.